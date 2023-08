最新作の ♯Iri06BE人体標本サイエンスクリスタル全8種 その他

■プロフィールをご覧になってからご購入お願いします。

【廃盤貴重品】グリフォン スケルトンモデル ヴェロキラプトル☆未開封

■いきなり購入OK

■バラ売り・値下げ・取置き・専用出品不可

■土日祝日の連絡・発送不可(GW・お盆・年末年始含む)

♯Iri06BE人体標本サイエンスクリスタル全8種水晶

ストラップ眼球♂システムサービス♀200円〓011797_c

【発売元】

システムサービス

【商品仕様】

★全8種★

新品未使用

ミニブック付

【商品内容】

1.シャーレ型 肺

2.シャーレ型 胃

3.シャーレ型 心臓

4.シャーレ型 肺(ホルマリン)

5.シャーレ型 胃(ホルマリン)

6.シャーレ型 心臓(ホルマリン)

7.球体型 脳

8.球体型 眼球

◇見たことのない角度から眺めてみましょう!

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

