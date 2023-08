○アイテム

素人採寸ですのであくまで目安でお願いします。

目立った傷汚れはなく、かなり綺麗ですよ。

ですが状態の方は画像の方から宜しくお願い致します。

○状態

used商品ですが、まだまだ長年着用いただけます。春、秋、冬の3シーズン活躍できるアイテムです!

袖部分、右の胸あたりに一部スレがございます。

目立たないと思いますが、神経質な方はご購入をお控え下さい。

※画像を参照下さい。

○カラー サイズ 素材

ブラック 黒

ホワイト 白

身幅:約67cm

着丈:約74cm

袖丈:約60cm

素材

綿 コットン

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い

何かあればコメント頂ければと思います。

宜しくお願い致します。

カラー...ブラック

袖丈...長袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

タイプ...ジップアップ

ポケット...あり

季節感...春, 秋, 冬

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ワイスリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

