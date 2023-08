カレンソロジーcurensology コットンクロップドパンツです。

カレンソロジーcurensology コットンクロップドパンツです。自宅試着タグ付き2022年に購入。とても気に入って購入したのですが、私には似合わなかったので出品いたします。どなたかお探しの方、よろしくお願い致します。サイズ 36ウエスト65 総丈88 股下55.5素材 綿100%裏地無し定価 ¥ 20,900お色はベージュ以下サイトから引用見頃に切り替えを入れることで、丸みのあるシルエットに仕上げたワイドパンツ。丈感を少し短めにすることで今年らしいスタイリングのバランスが取りやすく、体のラインを拾わずすっきりと見えるのもポイントです。表面の綺麗な綿100%の二重織ギャバ素材を使用。シーズン問わずに通年着用していただける素材感です。自宅試着のみですが、クローゼットに暫くの間しまっていた事と、試着によりシワが入っています。お店で販売されている物とは違います。完璧を求める方、神経質な方、細かい事を気にされる方はご遠慮ください。ご理解いただける方のみお願い致します。あいにく土日祝日は発送できません。急ぎの発送には対応できない場合があります。小さく折りたたみ梱包いたします。ご了承くださいませ。カラー···ベージュ丈···クロップド柄・デザイン···無地素材···コットンシルエット···ワイド股上···レギュラー季節感···春、夏、秋、冬

