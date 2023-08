①「ミュージカル黒執事-地に燃えるリコリス-〈2枚組〉DVD」

松下優也 / 植原卓也 / 井関佳子

定価: ¥ 7000

ポストカード

ミュージカル 刀剣乱舞~真剣乱舞祭2022~DVD〈初回限定盤・9枚組〉



②2014 初演 パンフレット & ビジュアル BOOK

(セバスチャン・ミカエリス: 松下優也 )

③アニメイト特典DVD

付属生写真

※1回見たかどうかぐらいのDVDですが、

7枚目の写真の通り、DVDについている表紙用紙が波うっております。

(おそらく、DVDや冊子など予定より多かったためかと思います。)

キャスト(初演)

セバスチャン・ミカエリス: 松下優也

シエル・ファントムハイヴ:福崎那由他

マダム・レッド: AKANE LIV

グレル・サトクリフ: 植原卓也

ウィリアム・T・スピアーズ: 輝馬

バルドロイ: 鷲尾昇

フィニアン: 河原田巧也

メイリン: 寺崎裕香

葬儀屋: 和泉宗兵

ドルイット子爵: 佐々木喜英

フレッド・アバーライン: 髙木俊

シャープ・ハンクス: 寺山武志

チャールズ・グレイ: 太田基裕

チャールズ・フィップス: 広瀬友祐

劉: 荒木宏文

※中古品,自宅保管、ご理解いただける方のご購入をお待ちしております。

