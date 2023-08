大切な人へのギフト探し WMNS NIKE DUNK 28cm パンダ LOW スニーカー

【商品名】 NIKE WMNS DUNK LOW RETRO

ナイキ ウィメンズ ダンク ロー パンダ

【サイズ】 ウィメンズ 28cm(メンズ27.5cm)

【状態】 新品未使用

【付属品】 box、黒タグ

人気のダンクで、パンダと呼ばれているモデルになります。

オンライン購入到着後、湿気の少ない部屋で保管をしておりました。

15時までの購入で即日発送。

即日発送希望の方はコメントまでお願いいたします。

何卒よろしくお願い申し上げます。

メインカラー···ホワイト、ブラック

スニーカー型···ローカット(Low)

特徴/機能/素材···レザー

AIR JORDAN AIR MAXが好きな方にもおすすめです!

商品の情報 商品のサイズ 27.5cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

