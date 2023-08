The Spectacle 1950年代のアメリカンオプティカルヒンジのセーフティモデルになります。

AO飾り鋲、頑強な7枚蝶板と、細かなディテールも秀逸です。

カラーは野村訓市さん着用のアンバー。美しい鼈甲カラーで極めて稀少なモデルです。

レンズはグレーのカーブレンズ。おまけでグレーのフラットレンズもお付けします。

サイズの刻印は消えていますが、ザ スペクタクル取扱店にて確認していただいたところ46□24になります。

ケースは無くてサングラスのみとなりますが郵送は他のケースに入れて送ります!

46□24はゴールデンサイズのためほとんど出回ることがなく見かけるものの多くが50□20など微妙にサイズ感が日本人に合わないものが多いです。

年々値上がりが深刻化しておりお店で購入すると15万近くするものですので、この機会に是非。

※気分で値下げ値上げ致します。ご了承ください。

ザ スペクタクルは、レトロスペック社代表、Jay Owensジェイ・オーウェンズ氏が、1920〜70年代の金張りフレームを中心に収集したデッドストックの眼鏡やサングラスを「レストア」し、当時のコンディションに蘇らせ実用性のあるかたちで世に送り出している「ザ・スペクタクル」。アンティーク・ヴィンテージのメガネが持つ、当時のエッセンスを内包しながらも、現代技術を駆使し最大限良い状態でユーザーに届ける事が出来るシステムを完成させている。フレームの一つ一つにレジストレーション・ナンバーが付与され、アフターサービスやカスタマイズも対応可能なアンティークコレクション。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

