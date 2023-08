数量限定価格!! AQUOS SHARP A 新品未使用！ 2T-C32AC2 AC2 PC周辺機器

SHARP AQUOS A AC2 2T-C32AC2

新品未使用 お祝いで似たものをいただいたので出品します>_<

このダンボールのまま、発送いたします

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

HIGH DYN. RANGE_ST: NO HDR

LEDバックライト有

LED種類: エッジライトLED

NETFLIX: NO NETFLIX

WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT

color: BLACK

アスペクト比: 16:9

イーサネット端子有

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

ハイビジョン対応: ハイビジョン

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

外付けHDD対応有

画素数クラス別(横): 1024−1366

画素数クラス別(縦): 720−1024

画面サイズ・クラス別3: 31−36インチ未満

画面サイズ・クラス別4: 32インチ

電子番組表(EPG)有無種類: G−GUIDE

電源タイプ: ACタイプ

高速液晶表示: 60ヘルツ

#シャープ

#SHARP

商品の情報 ブランド シャープ 商品の状態 新品、未使用

