RANCID&NOTL.A.の未開封商品です。

Karen Dalton/It's So Hard〜 USオリジナル盤

RANCIDのレコードはピクチャー版です。

ハロウィンレコード

単品販売はしません、

V.A. / Unsigned Artists オマケ付き

25〜26年前に買ってしまって置いて居た物です。

モヒカン様専用 レコード5枚

NOTL.A.も同じ位に買った物です。(注意)あくまでも、個人で管理して居た物ですので、多少のジャケットの擦れはあります。美品ですが、完品を求める方はご遠慮下さい。聴いてもよし、コレクションとして集めるのもいいと思います。

Freddie Gibbs – Freddie

詳しくはプロフィールを見て下さい。

ORANGE BLOSSOM★Keep On Pushin' UK Westwo

おまけで7イン未開封のレコードを付けます。おまけがいらない方はコメント下さい。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

