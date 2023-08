ご覧頂き誠にありがとうございます。

■【商品】■

COMOLI コモリ

小森啓二郎

コットンツイルパンツ

ドローストリングパンツ

ワイドパンツ

色落ちやフェード感のあるコットンツイル生地

しっかりとした肉厚の素材感

セットアップとして使えるコットンツイル テーラード ジャケットも出品しております(売り切れの際はご容赦下さい)

■【カラー】■

ネイビー系

■【サイズ】■

表記:1(メンズL〜XL相当のサイズ感)

平置き実寸

ウェスト:94

股下:71

裾幅:42

※商品サイズは、実寸にてご確認をお願い致します。

※多少の誤差はご容赦お願い致します。

■【素材】■

コットン

■【コンディション】■

多少の使用感やフェード感がありますが、良好なコンディションです。

購入時から若干の色落ち感がある商品という事をご了承下さい。

写真にて生地感と全体の雰囲気をご確認下さい。

※多少の見落としはご容赦お願い致します。

こちら以外にも魅力的な商品を数多く出品しておりますので、商品一覧を是非ご覧下さい。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド コモリ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

