40年代オリジナルのUSMC HBT JACKETになります。

ナイジェルケーボン ヘビーアウター



80s Barbour bedale c36 2クレスト 1983

背面に一ヶ所小さな色抜けと同じく背面に糸抜けが有ります。画像での確認お願い致します。

NEW ERA 迷彩柄ジャケット

状態に関しましては非常に良くまだ生地も毛羽立ちが有り又、ゴワツキも有りかなりのミントコンディションだと思います。

バーバリーブラックレーベル ミリタリージャケットM コットン M65タイプJKT



新品 23SS WTAPS JUNGLE 02 LS NYCO. RIPSTOP

この年代特有の2トーンそしてあまり出てこないビッグサイズと文句なしです。

50s ベルスタッフ TRIALMASTER チェッカーフラッグ



良品 オランダ軍 タンカース オールインワン ツナギ 96-100 カバーオール

実寸が、

MIHARAYASUHIRO x HYSTERIC Glamour M65



U.S AIR FORCE B-15C フライトジャケット

肩幅 57.5㎝

post overalls M

身幅 65㎝

新品未使用 名作 フリーホイーラーズ テイルドラッガー ジャケット 42

袖丈 56㎝(肩〜袖先) 47㎝(脇下〜袖先)

アメリカ軍 米軍 M65 フィールドジャケット ミリタリー TALONジッパー

着丈 74.5㎝

U.S ARMY IPFU フィジカル ジャケット XXL-SHORT



バブアー マーガレットハウエル別注 A7 ワックス オリーブ XS

素人採寸になります若干の誤差が発生致します。

【新品タグ付き】アルファインダストリーズ ミリタリージャケット M65



PaulSmith シャツブルゾン 美品

購入時はオーナーから48縮みじゃないかと言われたのを覚えております。

USAF 60sコットンサテン フィールドジャケットSMALL/LONG



本物 インビジブルインク ドイツ軍 モールスキン ジャケット

ミントコンディション+2トーン+サイズ46〜48 ビッグサイズ

美品 ポロラルフローレン ジャングルファティーグジャケット

こんな条件が揃う事は中々無いです。

FULL BK 新品未使用

是非!!

ミスターアンドミセスイタリー モッズコート S カーキ ミリタリージャケット



40's US ARMY オーバーコート M1950 古着 01251

最終お値下げ致します。

魔ポポ☆さま専用GOLDWIN トラベラージャケット 特価 今週末まで

申し訳ないですがこれ以上のお値下げは致しませんのでご理解の程宜しくお願い致します。

vintage 87年製 U.S.A.F グランドクルーマン デザインジャケット

又、これ以上のお値下げに関するコメントは申し訳ございませんがスルーの後、削除致します。

HYKE M-51 ミリタリージャケット



PEUTEREY ミリタリーコート 52 メンズ ネイビー



アメリカ軍《古着》ミリタリー ヴィンテージ フィールドジャケットM51 メンズL



パイロットリバーシブルジャンパー サイズLL 色ネイビー

カラー···グリーン

キルティングジャケット L カーキ ライナージャケット 軽量 ミリタリー 中綿

人気モデル···m-43(フィールドジャケット)

BONCOURA 11周年デニムジャケット・パンツセットアップ

柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント

CUNE ワークジャケット

素材···コットン

ポストオーバーオールズ ディーハンター サイズm

ジップ・ボタン···ボタン留め

OAMC people for peace

フード···フードなし

USA製スピワックN3B 34

襟···レギュラーカラー

80s 米軍 海軍 実物【ミリタリー ネイビー A-2 デッキジャケット】

季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

40年代オリジナルのUSMC HBT JACKETになります。背面に一ヶ所小さな色抜けと同じく背面に糸抜けが有ります。画像での確認お願い致します。状態に関しましては非常に良くまだ生地も毛羽立ちが有り又、ゴワツキも有りかなりのミントコンディションだと思います。この年代特有の2トーンそしてあまり出てこないビッグサイズと文句なしです。実寸が、肩幅 57.5㎝身幅 65㎝袖丈 56㎝(肩〜袖先) 47㎝(脇下〜袖先)着丈 74.5㎝素人採寸になります若干の誤差が発生致します。購入時はオーナーから48縮みじゃないかと言われたのを覚えております。ミントコンディション+2トーン+サイズ46〜48 ビッグサイズこんな条件が揃う事は中々無いです。是非!!最終お値下げ致します。申し訳ないですがこれ以上のお値下げは致しませんのでご理解の程宜しくお願い致します。又、これ以上のお値下げに関するコメントは申し訳ございませんがスルーの後、削除致します。カラー···グリーン人気モデル···m-43(フィールドジャケット)柄・デザイン···ロゴ・ワンポイント素材···コットンジップ・ボタン···ボタン留めフード···フードなし襟···レギュラーカラー季節感···春、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ミリタリー 商品の状態 やや傷や汚れあり

赤ラベル 赤タグ Y's for men ワイズフォーメン ミリタリージャケットWtaps GREASE / JACKET.FIELD.COTTON.SATINALPHA社製B-15フライトジャケットアルファインダストリーズ フライトミリタリージャケット コート N3BWALLACE & BARNES M65 ミリタリージャケット RRL等Vintage ミリタリーキルティングジャケット パラシュート隊GUCCI リバーシブル GG ブルゾン 黒 46 M L 未使用 コートイギリス軍 バトルドレス ジャケット ウール 194940s P41 HBT JACKET レアビッグサイズ 2トーン【karakubuy】スウェーデン軍モーターサイクルジャケット 復刻