再再販！ COUNT 2LP BASS DOOM MF D 洋楽

FLEE LORD&PETE ROCK / THE PEOPLE'S CHAMP



ジャケット

リングウェア、シワ、折れ、取り出し口傷み、汚れ、角潰れあります

盤質

中古盤特有のチリ、プチ音入りますが良好です

EX -くらいと思います

あくまでも中古盤の素人検品なので

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

