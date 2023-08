熱い販売 2019SS イザベルマランエトワール　リネン花柄ミニワンピース 36 ミニワンピース

ISABEL MARANT ETOILE / イザベルマランエトワール

花柄 ラップフリルワンピース

巻きスカートのようなデザインの

ワンピースです。

着用回数2回ほどの美品です!

サイズ:36

着丈 97

肩幅 37.5

身幅 44

袖丈 57

【おまとめ割について】

・2点ご購入で ¥500 OFF

・3点ご購入で ¥1,000 OFF

・4点ご購入で ¥2,000 OFF

※価格を変更しますので、まとめ買いの方は購入申請前にコメントをお願いします。

acne、fumie tanaka、muveil、ミュベール、marni、マルニ、sacai(サカイ)、TOGA、トーガ、united tokyo、irene(アイレネ)、akiranaka(アキラナカ)、beautifulpeople、mame(マメ)、leinwande、

マルジェラ、mm6、lokitho(ロキト)、drawer、issey miyake(イッセイミヤケ)、HYKE(ハイク)、ameri vintage、アメリ、ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、iena(イエナ)、ebony(エボニー)、nagonstans(ナゴンスタンス)、TAN(タン)

などがお好きな方にも◎

商品の情報 商品のサイズ S ブランド イザベルマランエトワール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ISABEL MARANT ETOILE / イザベルマランエトワール花柄 ラップフリルワンピース巻きスカートのようなデザインのワンピースです。着用回数2回ほどの美品です!サイズ:36着丈 97肩幅 37.5身幅 44袖丈 57【おまとめ割について】 ・2点ご購入で ¥500 OFF ・3点ご購入で ¥1,000 OFF ・4点ご購入で ¥2,000 OFF ※価格を変更しますので、まとめ買いの方は購入申請前にコメントをお願いします。acne、fumie tanaka、muveil、ミュベール、marni、マルニ、sacai(サカイ)、TOGA、トーガ、united tokyo、irene(アイレネ)、akiranaka(アキラナカ)、beautifulpeople、mame(マメ)、leinwande、マルジェラ、mm6、lokitho(ロキト)、drawer、issey miyake(イッセイミヤケ)、HYKE(ハイク)、ameri vintage、アメリ、ENFOLD(エンフォルド)、un3d(アンスリード)、iena(イエナ)、ebony(エボニー)、nagonstans(ナゴンスタンス)、TAN(タン)などがお好きな方にも◎

