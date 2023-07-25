輝い ペラフィネ ルシアン Tシャツ スカル Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

銀座の&G アンジーと言うセレクトショップで購入致しました。

AMBERさん専用

家で一度試着しただけでタグ付きで綺麗でほぼ未使用品になります。

新品・ガーリッシュ・ボンボリTシャツ



『古着』ルイヴィトン Tシャツ

美品ですが自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。

vintage 101匹わんちゃん USA製 Tシャツ デカプリント



PEPLUM TOP



ENFOLD リネン混ロングカットソー

lucien pellat-finet (ルシアンペラフィネ)

モスキーノ イエローTシャツ

Tシャツ/半袖

GUCCI グッチ tシャツ ビック タイガー ロゴ ラメ入り

【定価】130,000円(税込140,400円)

【鑑定済み】Off-White Tシャツ OMAA036S19185033

【季別】2014-2015 AUTUMN/WINTER

秀吉さん専用 トップス、パンツ

【カラー】ホワイト×ブルー

Deuxieme Classe *Minimal Satinノースリーブブラウス

【着用サイズ】S

OHGA ohga スカラップTシャツ ホワイト Tシャツ フリル

【素材】コットン100%

BASERANGE＞LOOSE ショートスリーブ Tシャツ 23SS2

【原産国】イタリア

marno Marlee Tee

【商品説明】こちらの商品は、袖がヘンプ柄で左胸に【スカル】がデザインされたTシャツです。

sacai サカイ サイドジップ Tシャツ トップス カットソー We are



田丸麻紀さん着用 即完売 マルジェラ フリルトップス

【サイズ詳細】

HERMES(エルメス)Ｔシャツ 白×赤

S(着丈58.5/肩幅36.5/袖丈20/身幅40.5/胴幅39.5/裾幅

Pinoreピノーレプルオーバーカットソーブラウン美品

41)cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 未使用に近い

銀座の&G アンジーと言うセレクトショップで購入致しました。家で一度試着しただけでタグ付きで綺麗でほぼ未使用品になります。美品ですが自宅保管ですので神経質な方はご遠慮下さい。lucien pellat-finet (ルシアンペラフィネ)Tシャツ/半袖【定価】130,000円(税込140,400円)【季別】2014-2015 AUTUMN/WINTER【カラー】ホワイト×ブルー【着用サイズ】S【素材】コットン100%【原産国】イタリア【商品説明】こちらの商品は、袖がヘンプ柄で左胸に【スカル】がデザインされたTシャツです。【サイズ詳細】S(着丈58.5/肩幅36.5/袖丈20/身幅40.5/胴幅39.5/裾幅41)cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ルシアンペラフィネ 商品の状態 未使用に近い

⭐️タトラス Tシャツ 白⭐️MM6 Maison Margiela ブラック T シャツ XSヴァレンチノ スタッズTシャツOLD STUSSY 90s 紺タグ Tシャツ L (grey no.4)