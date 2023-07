●商品:Burberry Blue Label バーバリーブラックレーベル コットンピーコート

これから季節に最適の綿素材でサラっと着こなせ、両脇にポケット・左内ポケットもあるので機能性も充実した逸品。裏胴部のノバチェックと袖裏のストライプの柄もカッコイイアイテム。

。

・カラー...ブラック

・柄・デザイン...無地

・素材...コットン

・フード...フードなし

・季節感...春、夏、秋

他にも出品しております↓

#BY古着しょーかい

お客様のお求めやすい価格をご提案して頂ければ、お答えできるよう最善を尽くしたいと思います!

●サイズ:【L】

肩幅:約46cm

袖丈:約63cm

身幅:約51cm

着丈:約75cm

※平置き採寸 素人採寸のため若干の誤差がございます。

※表記サイズのみでは無く、お手持ちのご洋服を参考に

して頂くことを強くオススメします!!サイズ感等のお問い合わせはコメント欄にてお気軽に。

●素材:綿97% ポリウレタン3% 裏胴:ポリエステル 袖裏:キュプラ

●生産国:日本製(高品質ジャパンクオリティ)

●クリーニング仕様:ドライクリーニン推奨

●商品状態:袖口に若干の使用感(写真9参照)

その他写真では伝わりにくい細かなダメージ等ありますが、大きな破れ等なく比較的にキレイな商品でUSED感も味と思って頂ければ幸いです。

◆お使いの端末や照明等により多少の見える色が違う事がございます。

◆梱包時に多少のシワが出来てしまうのでご了承ください。

●発送方法:らくらくメルカリ便予定!匿名配送・補償有りのためご安心してご購入いただけます。

時間帯ご指定がある場合は以下の時間帯からご購入時にコメントして頂ければ幸いです。

・午前中

・14~16時

・16時~18時

・18時~20時

・19時~21時

22007605.404

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーブラックレーベル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

