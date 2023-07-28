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卸し売り購入 プレステ4 本体 CUH-2200A 500GB【美品】動作確認済 家庭用ゲーム本体

商品の説明

PS4本体
プレステ4 ジェット ブラック 500GB CUH-1100AB01￼￼
PlayStation4 CUH-2200A 500GB
PS4 本体500GB
color：ジェットブラック
【極美品】ニンテンドークラシックミニ
ポータブル・据置タイプ：据置タイプ
レンズ新品　円傷対策　SCPH-77000 箱　説明書　中箱付　　252
　
プレイステーション4 1TB PS4Pro CUH-7200BB

ゲームウォッチ　マリオセメントファクトリー
2020年に新品で購入しました。
ps5 プレステーション5 本体CFI-1000A 01
あまり使用する時間がないため出品します。
【美品極レア】Nintendo 3DS LL 限定版ピカチュウイエロー 任天堂

ニンテンドースイッチ ポケットモンスター LET'SGO! イーブイセット
【付属品】
Switch Lite スイッチ ライト 本体 ターコイズ
・PS4本体
SONY ps4 本体 2200 薄型最新 PlayStation4②
・ワイヤレスコントローラー
PSP-3000 ジャンク品
・HDMIケーブル
なぁー様専用
・電源コード
NINTENDO SWITCH スプラトゥーン3 スタンド付
・USBケーブル
PlayStation4 Pro ホワイト
・モノラルヘッドセット（未使用）
プレイステーション5CFI-1200A01新品未開封
・スタートガイド
XBOX ONE S 1TB (HALO同梱版) 純正メディアリモコンセット
・箱
翌日までに発送薄型ps2ff12モデルブラックプレステ2本体セットb050703

③Nintendo Switch 任天堂 スイッチ 2018年製
【状態】
ps4 本体　ジャンク
使用頻度は低かったので本体もコントローラーも綺麗ですが、HDMIケーブルのみ一部傷がついています。写真9〜10でご確認いただきご了承のうえご検討ください。映像や音声、動作に問題はありません。
switch lite 本体(充電器付き) ザシアン・ザマゼンタ　カセット付き
本体、初期化済です。
OCULUS QUEST 2 256GB オキュラスクエスト2

【動作確認済】セガサターン本体、バーチャスティック、ソフト7本セット

PlayStationホワイトCUH-1200
◆お願い◆
SONY PlayStation4 CUH-2100AB02 プレステ4
必ず評価前に動作確認をお願い致します。
JennyVuさん専用です。PS4コントローラー　１０点セット

ps4本体 【新品純正ps4コントローラー付き】

NINTENDO SWITCH 初期型
#Ash〜断捨離中〜ゲーム
【綺麗】ニンテンドースイッチ 本体セット 1152
#プレステ
ニンテンドー　スイッチ本体　ドラゴンクエスト　ロトエディション　ドラクエ11
#PS4
PlayStationVita ソフト3本セット
#ソニー
新品・未開封 SONY PlayStation4 本体　プレステPS4
#SONY

Switch light モンスターハンターライズセット

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

ニンテンドーSwitch lite ザシアン・ザマゼンタ ソード付

PlayStation4 CUH-2100BB01 プレステ4 1TB

新品・未開封品】任天堂 スイッチ Switch 本体 有機ELモデル

動作確認済み！任天堂スイッチ本体&充電器のみ②

PS5 グランツーリスモ7セット [新品未使用]

プレイステーション4 PS4本体 薄型 1TB（箱無し)＋ 縦置きスタンド

XBOX ONE X 本体 1TB 4K対応　初期化済　動作確認済

SONY PlayStation3 CECH-2500B シルバー

SONY PlayStation3 CECHA00 (初期型60GB)
PS4本体PlayStation4 CUH-2200A 500GBcolor：ジェットブラックポータブル・据置タイプ：据置タイプ　2020年に新品で購入しました。あまり使用する時間がないため出品します。【付属品】・PS4本体・ワイヤレスコントローラー・HDMIケーブル・電源コード・USBケーブル・モノラルヘッドセット（未使用）・スタートガイド・箱【状態】使用頻度は低かったので本体もコントローラーも綺麗ですが、HDMIケーブルのみ一部傷がついています。写真9〜10でご確認いただきご了承のうえご検討ください。映像や音声、動作に問題はありません。本体、初期化済です。◆お願い◆必ず評価前に動作確認をお願い致します。#Ash〜断捨離中〜ゲーム#プレステ#PS4#ソニー#SONY

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

卸し売り購入 プレステ4 本体 CUH-2200A 500GB【美品】動作確認済 家庭用ゲーム本体

51分钟前

卸し売り購入 プレステ4 本体 CUH-2200A 500GB【美品】動作確認済 家庭用ゲーム本体

¥17,200 ¥12,900

(税込) 送料込み
9
4
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出品者

d6cc0

 1534

本人確認済
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コメント (4)

d6cc0
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