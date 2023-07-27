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新品即決 シェルファ　ソファ　2人用 ラブソファ

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カラー···パープル
カリモク60 kチェア　2シーター　スタンダード　ブラック

CRASH GATE クラッシュゲート NOR TOT SOFA
◉写真で状態を確認された上でご検討ください
シェルファ　ソファ　2人用

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◉ご購入後のキャンセルやクレームはご遠慮ください
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◉横幅:1360 奥行:730 高さ:880mm(座面まで450)　
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◉素人採寸の為に誤差があるかと思います。

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商品の状態やや傷や汚れあり

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カラー···パープル◉写真で状態を確認された上でご検討ください◉ご購入後のキャンセルやクレームはご遠慮ください◉横幅:1360 奥行:730 高さ:880mm(座面まで450)　◉素人採寸の為に誤差があるかと思います。

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新品即決 シェルファ　ソファ　2人用 ラブソファ

8分钟前

新品即決 シェルファ　ソファ　2人用 ラブソファ

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