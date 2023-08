ブランド

ブランドCARBOTTI カルボッティハンドバッグ 243 カラーキャメル(タン)サイズ 横29 縦21 幅11 cm付属品 保存袋、ショルダーストラップ(未使用)6.7回使用しましたが、レザーなので毎回乾いた布で拭いて保管しておりました。4枚目金具部分一部色ハゲございますので、気になる方はご遠慮下さい。使用の際の角擦れ、小傷等は多少ございますが個人的には目立つような大きい傷などは無いかと思います!ショルダーストラップは未使用です!※他の商品とおまとめ購入の方お値下げ致します。カルボッティ トゥモローランド TOMORROWLAND ロンハーマン エストネーション バーニーズニューヨークビームス ユナイテッドアローズお好きな方♡

