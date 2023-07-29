（お得な特別割引価格） VersaPro NEC VK23TFB すぐ使用可能 動作確認初期設定済み ノートPC

主なスペック・仕様

ASUS ExpertBook B9 (14インチ軽量ノートパソコン)

・OS Windows11（ライセンス認証・アップデート済み）

【格安ノートパソコン】初心者おすすめ/東芝/Webカメラ/美品/キレイなゴールド

・CPU Corei5-6200U

2019年モデルPC i5/SSD512/Office2021/メモリ8/薄型

・メモリ 8GB

MacBook Air 2020 13.3インチ スペースグレイ

・内蔵記憶装置 HDD / SSD 256GB（新品）

m2pro Mac Book Pro 14inch 【2023】

・15.6 型LED液晶 WXGA (1366x768)

NEC lavia core i5

・DVDドライブ

綺麗なノートパソコン Office201インストール NEC NS150A

・無線LAN

富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F112

・SDカードリーダー

保証残有 GP66 i7 11800H 32GB SSD1TB RTX3080

・WEBカメラ

[美品]Chromebook

・USB2.0× / USB3.0×3

メビウスノートPJ PC-PJ1-98(レトロPC)

・外部出力 HDMI

美品 MacBookPro2016スペースグレイ 13インチ



パナソニック Let's Note CF-XZ6 SIM Win11 良品

インストール済みソフト（不要なら削除できます）

大画面❣美品✨SSD256GB‼️カメラ付❣白ノートパソコン️✨初心者向け☘️事務作業

インターネットブラウザ

カメラ付PC✨ノートパソコン core i7✨SSD搭載✨届いてすぐ使える✨美品

・Microsoft Edge

DELL ノートパソコン SSD Core i5 8GB 最新Office

・Google Chrome

MacBook pro 15インチ2016 Core i7 タッチバー付き

セキュリティ・ウィルス対策

富士通ノートパソコン ブラック✨初期設定済ですぐ使える✨初心者⭕️子供⭕️主婦⭕️

・Windows Defender

Lenovo yogabook 本体のみ

メール

CF-LX6 アジアパシフィックモデル USキーボード

・Thunderbird

爆速人気商品初心者向けノートパソコン/東芝/８GB/SSD128GB

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TECLAST F15S ノートパソコン ※購入前にコメントください

・LINE

美品の神速仕様！第８世代コアｉ３に超高速ＳＳＤ５００ＧＢ＆１６ＧＢ／フルＨＤ液晶

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Gaming Dell G15 5511 | Core i7 第11世代

・Instagram

SSD搭載 Lenovo 12.5インチノートPC ThinkPad X250i

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設定済/メモリ8GB/SONYノートパソコン/人気ダイアモンドホワイト/カメラ

・Zoom

即日発送 MacBook Pro 2020 13インチ M1 8GB 512GB

・Skype

美品 DELL 8世代 i7 8665U 16GB 512GB Office

文書作成・編集

ROG FLOW Z13 GZ301ZC i7 12700H RTX3050

・Office（Word・Excel・PowerPoint・Outlookが使えます。要ネット接続）

✨初心者おすすめすぐ使える設定済ブルーレイ✨事務用途に最適ノートパソコン108

・LibreOffice（Office互換ソフトです。ネット接続不要です）

【値下げ】MacBook Air(11-inch,Early 2014)

動画・音楽/DVD・Blu-ray・CD再生

綺麗な白 東芝 Blu-ray対応 初期設定済みですぐに使えるノートパソコン

・Youtube

東芝dynabook T451/58ER i7 SSD256GB

・Amazon Prime Video

Windows11/東芝/ノートパソコン/dynabook/すぐに使えます！

・Netflix

HP Spectre x360 Convertible 13-ae0xx

・Disney+

富士通 最新Windows11 新品高速SSD スムーズ動作！ ノートパソコン

・Sportify

趣味や学習用にも最適✨おしゃれな白✨初心者でも安心✨カメラ付NECノートパソコン

・iTunes

MacBook Air Retina 2018 512GB

・Leawo Blu-ray Player

MacBook Pro2020 13インチ

・Windows Media Player

初心者/2017製品/超大容量1TB/WEBカメラ/オフィス付/薄型ノートPC/

年賀状作成

Lenovo IdeaPad Flex 5 CB-13IML05

・はがき作家

Windows11 オフィス2021年付きHDMI NECノートパソコンおすすめ

ファイル復元

Dell XPS 13 9360 | Intel Core i5-7200U

・Recuva（誤ってファイルを削除した場合の救出に）

Gtune P650RE3 i7-6700HQ 24GB SSD512 GTX

PCデータバックアップ

MacBook Air 13inch 箱付き

・AOMEI Backupper

紫ノートパソコン✨VAIO Windows11✨️Core i5 SSD480GB

ファイル圧縮・解凍

【期間限定★高機能Corei5★爆速SSD★メモリ8GB】東芝ノート R63/B

・LhaPlus

Chromebook 新生活応援割



Panasonic CF-RZ6 8G/M2256G/Office2021



eX.computer N1503K 第8世代Ci7CPU NVMeSSD搭載

備考：天板に若干スレあり。

APPLE MacBook MLHC2J/A 12インチ 512G シルバー

光学ドライブ・キーボード入力等各部動作確認済み。

【オススメ】NEC ノートパソコン Win11 HDD大容量 事務作業などに

ACアダプタ・電源ケーブル付き。希望があればマウスをお付けします。

新品未開封 MacBook Air M2チップ シルバー モデルA2681



✨美品✨Macbook pro 15インチ 2014

状態に問題があった場合、受け取り確認前にご連絡いただければ対応いたします。

メモリ8GB/設定済/高性能/東芝/ノートパソコン/core i3/カメラあり

出品物は基本的に中古品となりますので、確認したいことがあれば、遠慮なく質問ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

主なスペック・仕様・OS Windows11（ライセンス認証・アップデート済み）・CPU Corei5-6200U・メモリ 8GB・内蔵記憶装置 HDD / SSD 256GB（新品）・15.6 型LED液晶 WXGA (1366x768)・DVDドライブ・無線LAN・SDカードリーダー・WEBカメラ・USB2.0× / USB3.0×3・外部出力 HDMIインストール済みソフト（不要なら削除できます）インターネットブラウザ・Microsoft Edge・Google Chromeセキュリティ・ウィルス対策・Windows Defenderメール・ThunderbirdSNS・LINE・Facebook・Instagram・TikTok・Zoom・Skype文書作成・編集・Office（Word・Excel・PowerPoint・Outlookが使えます。要ネット接続）・LibreOffice（Office互換ソフトです。ネット接続不要です）動画・音楽/DVD・Blu-ray・CD再生・Youtube・Amazon Prime Video・Netflix・Disney+・Sportify・iTunes・Leawo Blu-ray Player・Windows Media Player年賀状作成・はがき作家ファイル復元・Recuva（誤ってファイルを削除した場合の救出に）PCデータバックアップ・AOMEI Backupperファイル圧縮・解凍・LhaPlus備考：天板に若干スレあり。光学ドライブ・キーボード入力等各部動作確認済み。ACアダプタ・電源ケーブル付き。希望があればマウスをお付けします。状態に問題があった場合、受け取り確認前にご連絡いただければ対応いたします。出品物は基本的に中古品となりますので、確認したいことがあれば、遠慮なく質問ください。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

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