（お得な特別割引価格） VersaPro NEC VK23TFB すぐ使用可能 動作確認初期設定済み ノートPC

主なスペック・仕様
ASUS ExpertBook B9 (14インチ軽量ノートパソコン)
・OS Windows11（ライセンス認証・アップデート済み）
【格安ノートパソコン】初心者おすすめ/東芝/Webカメラ/美品/キレイなゴールド
・CPU Corei5-6200U
2019年モデルPC i5/SSD512/Office2021/メモリ8/薄型
・メモリ 8GB
MacBook Air 2020 13.3インチ スペースグレイ
・内蔵記憶装置 HDD / SSD 256GB（新品）
m2pro Mac Book Pro 14inch 【2023】
・15.6 型LED液晶 WXGA (1366x768)
NEC lavia core i5
・DVDドライブ
綺麗なノートパソコン Office201インストール NEC NS150A
・無線LAN
富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F112
・SDカードリーダー
保証残有 GP66 i7 11800H 32GB SSD1TB RTX3080
・WEBカメラ
[美品]Chromebook
・USB2.0× / USB3.0×3
メビウスノートPJ PC-PJ1-98(レトロPC)
・外部出力 HDMI
美品 MacBookPro2016スペースグレイ 13インチ
パナソニック Let's Note CF-XZ6 SIM Win11 良品
インストール済みソフト（不要なら削除できます）
大画面❣美品✨SSD256GB‼️カメラ付❣白ノートパソコン️✨初心者向け☘️事務作業
インターネットブラウザ
カメラ付PC✨ノートパソコン core i7✨SSD搭載✨届いてすぐ使える✨美品
・Microsoft Edge
DELL ノートパソコン SSD Core i5 8GB 最新Office
・Google Chrome
MacBook pro 15インチ2016 Core i7 タッチバー付き
セキュリティ・ウィルス対策
富士通ノートパソコン ブラック✨初期設定済ですぐ使える✨初心者⭕️子供⭕️主婦⭕️
・Windows Defender
Lenovo yogabook 本体のみ
メール
CF-LX6 アジアパシフィックモデル USキーボード
・Thunderbird
爆速人気商品初心者向けノートパソコン/東芝/８GB/SSD128GB
SNS
TECLAST F15S ノートパソコン ※購入前にコメントください
・LINE
美品の神速仕様！第８世代コアｉ３に超高速ＳＳＤ５００ＧＢ＆１６ＧＢ／フルＨＤ液晶
・Facebook
Gaming Dell G15 5511 | Core i7 第11世代
・Instagram
SSD搭載 Lenovo 12.5インチノートPC ThinkPad X250i
・TikTok
設定済/メモリ8GB/SONYノートパソコン/人気ダイアモンドホワイト/カメラ
・Zoom
即日発送 MacBook Pro 2020 13インチ M1 8GB 512GB
・Skype
美品 DELL 8世代 i7 8665U 16GB 512GB Office
文書作成・編集
ROG FLOW Z13 GZ301ZC i7 12700H RTX3050
・Office（Word・Excel・PowerPoint・Outlookが使えます。要ネット接続）
✨初心者おすすめすぐ使える設定済ブルーレイ✨事務用途に最適ノートパソコン108
・LibreOffice（Office互換ソフトです。ネット接続不要です）
【値下げ】MacBook Air(11-inch,Early 2014)
動画・音楽/DVD・Blu-ray・CD再生
綺麗な白 東芝 Blu-ray対応 初期設定済みですぐに使えるノートパソコン
・Youtube
東芝dynabook T451/58ER i7 SSD256GB
・Amazon Prime Video
Windows11/東芝/ノートパソコン/dynabook/すぐに使えます！
・Netflix
HP Spectre x360 Convertible 13-ae0xx
・Disney+
富士通 最新Windows11 新品高速SSD スムーズ動作！ ノートパソコン
・Sportify
趣味や学習用にも最適✨おしゃれな白✨初心者でも安心✨カメラ付NECノートパソコン
・iTunes
MacBook Air Retina 2018 512GB
・Leawo Blu-ray Player
MacBook Pro2020 13インチ
・Windows Media Player
初心者/2017製品/超大容量1TB/WEBカメラ/オフィス付/薄型ノートPC/
年賀状作成
Lenovo IdeaPad Flex 5 CB-13IML05
・はがき作家
Windows11 オフィス2021年付きHDMI NECノートパソコンおすすめ
ファイル復元
Dell XPS 13 9360 | Intel Core i5-7200U
・Recuva（誤ってファイルを削除した場合の救出に）
Gtune P650RE3 i7-6700HQ 24GB SSD512 GTX
PCデータバックアップ
MacBook Air 13inch 箱付き
・AOMEI Backupper
紫ノートパソコン✨VAIO Windows11✨️Core i5 SSD480GB
ファイル圧縮・解凍
【期間限定★高機能Corei5★爆速SSD★メモリ8GB】東芝ノート R63/B
・LhaPlus
Chromebook 新生活応援割
Panasonic CF-RZ6 8G/M2256G/Office2021
eX.computer N1503K 第8世代Ci7CPU NVMeSSD搭載
備考：天板に若干スレあり。
APPLE MacBook MLHC2J/A 12インチ 512G シルバー
光学ドライブ・キーボード入力等各部動作確認済み。
【オススメ】NEC ノートパソコン Win11 HDD大容量 事務作業などに
ACアダプタ・電源ケーブル付き。希望があればマウスをお付けします。
新品未開封 MacBook Air M2チップ シルバー モデルA2681
✨美品✨Macbook pro 15インチ 2014
状態に問題があった場合、受け取り確認前にご連絡いただければ対応いたします。
メモリ8GB/設定済/高性能/東芝/ノートパソコン/core i3/カメラあり
出品物は基本的に中古品となりますので、確認したいことがあれば、遠慮なく質問ください。
HP ZBOOK STUDIO G3 i7-6700HQ 16/512 VGA
MacBook Pro 2021 極美品
セール中⭐️【贅沢仕様✨】美品✨高性能薄型ノートパソコン✨i7 SSD1TB
【美品】MacBook Air 最新OS 薄型高速PC 11inch パソコン
主なスペック・仕様・OS Windows11（ライセンス認証・アップデート済み）・CPU Corei5-6200U・メモリ 8GB・内蔵記憶装置 HDD / SSD 256GB（新品）・15.6 型LED液晶 WXGA (1366x768)・DVDドライブ・無線LAN・SDカードリーダー・WEBカメラ・USB2.0× / USB3.0×3・外部出力 HDMIインストール済みソフト（不要なら削除できます）インターネットブラウザ・Microsoft Edge・Google Chromeセキュリティ・ウィルス対策・Windows Defenderメール・ThunderbirdSNS・LINE・Facebook・Instagram・TikTok・Zoom・Skype文書作成・編集・Office（Word・Excel・PowerPoint・Outlookが使えます。要ネット接続）・LibreOffice（Office互換ソフトです。ネット接続不要です）動画・音楽/DVD・Blu-ray・CD再生・Youtube・Amazon Prime Video・Netflix・Disney+・Sportify・iTunes・Leawo Blu-ray Player・Windows Media Player年賀状作成・はがき作家ファイル復元・Recuva（誤ってファイルを削除した場合の救出に）PCデータバックアップ・AOMEI Backupperファイル圧縮・解凍・LhaPlus備考：天板に若干スレあり。光学ドライブ・キーボード入力等各部動作確認済み。ACアダプタ・電源ケーブル付き。希望があればマウスをお付けします。状態に問題があった場合、受け取り確認前にご連絡いただければ対応いたします。出品物は基本的に中古品となりますので、確認したいことがあれば、遠慮なく質問ください。