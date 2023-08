リーバイス 501 赤耳

W33 L31

トップ裏ボタン 6

色は薄く、破れやスレ、リペアありますが、色落ちも良く雰囲気抜群だと思います。

レングスはオリジナルだと思われますが、左裾の一部はほつれたのか、シングルステッチで縫われています。

ヴィンテージ品のためご理解ある方のみご購入下さい。

多少のお値下げ致します。

コメントよろしくお願い致します。

サイズ実寸は、

ウエスト 約41cm

股下 約70cm

裾幅 約20.5cm

素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。

NCNRでお願い致します。

リーバイス 501 赤耳 66前期 66後期 BIGE USA アメリカ ヴィンテージ Levi's 70s 70年代 80s 80年代 シングル チェーン

人気モデル···リーバイス 501

商品の情報 商品のサイズ M ブランド リーバイス 商品の状態 やや傷や汚れあり

