NEW BALANCE M1300 AR "NAVY"

サイズ/26.5cm

color NAVY

※着用回数は少なめとなりますが、外で使用はしているため、多少の汚れ等はあるので神経質な方はご遠慮ください。

※着用回数 5・6回程度

購入時価格/¥33,000

「M1300」は1985年にテクニカルランニングシューズとして登場し、その優れたクッション性やブランドを象徴するグレーカラー、オーセンティックなデザイン、そしてクオリティの高いヌバックレザーとメッシュのコンビネーションが当時のランナーだけでなくファッションシーンや多くの文化人からも注目を集め、その履き心地が称賛されました。

アメリカでは130ドル、日本では39,000円という当時のライトニングシューズ市場では類を見ない価格も話題を呼びました。

「M1300」から派生したクラッシックバージョンが「M1300CL」です。

「M1300」はミッドソールの全面がENCAP構造であるのに対し、CLはかかと部分にのみENCAPを搭載し、前足部分はC-CAPを用いて屈曲性を高めています。

メインカラー···ネイビー

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド ニューバランス 商品の状態 未使用に近い

