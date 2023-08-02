最高の品質 ☆L☆新品未使用☆セントマイケル スイミング ショーツ☆23SS☆ ショートパンツ

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商品の情報 商品のサイズ L ブランド セントマイケル 商品の状態 新品、未使用

☆新品 未使用☆☆国内正規取扱店で購入☆ブランド : Saint Mxxxxxx セントマイケル商品名 : SHORTS/SWIMMING / BLKメーカー品番 : SM-S23-0000-065定価 : 39,600円カラー : ブラック 素材 : Nylon 100%サイズ : L在庫サイズXLL各1個出品してないサイズはお問い合わせくださいませ。※この商品はPで48,000円Rで48,999円Mで49,999円同時に3箇所のフリマで併売してる為お取置きは承る事が出来ません。またご購入頂いても僅差で他フリマで先に売れてしまう事があります。その場合はキャンセルとさせていいただく事が御座いますのでご了承くださいませ。新品の商品を自ら購入して保管にも気をつけておりますが、本体及びパッケージ等に購入時から僅かなダメージや汚れ等がある場合がございますので神経質な方はお控えてくださいますようお願いします。＊ 当方、タバコ吸いません。ペットいません。＊ 取り引きには迅速で丁寧に対応することを心掛けていますのでよろしくお願いします。＊ お取引をスムーズに行うためご購入後24時間以内にご連絡が取れる方のみのでお願いします。 m(__)mSaint Michael READYMADE DENIM TEARSセイントマイケル レディメイド デニムティアーズ バケハ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド セントマイケル 商品の状態 新品、未使用

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