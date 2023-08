驚きの安さ Kusumike Special Sock 5かせセット 生地/糸

kusumikeのSpecial Sockです。色は「はぐくむ」。

kusumikeのSpecial Sockです。色は「はぐくむ」。ピンクベージュ〜クリーム系の全体的に淡いカラーで、使い勝手の良さそうな色です。画像では影でグレーっぽく見える部分もありますが、肉眼ではグレー感は感じません。1かせ100g(約290m)です。素材などは写真をご確認ください。防虫剤のいれた衣装ケースにて保管していました。毛糸が増えすぎたので、少しずつ今後も出品していきます。他の出品と同時購入の場合などは多少お値引きなど対応いたします。ばら売りは考えていません。よろしくお願いします。#毛糸#手染め毛糸#kusumike

