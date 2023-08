カシオ

主人が数年使用していたものです。

小傷などもありますのでお安く出品いたしますので

ご理解いただける方にお願いいたします。

説明書、箱あり。

ムーブメント···ソーラー式

バンド···樹脂・シリコンバンド

カラー···ブラック

高度、方位、気圧、温度、電波時計

ソーラーバッテリー 防水

ワールドタイム、ストップウォッチ、

日の出/日の入り時刻表示

タイマー、アラーム、他

商品の情報 ブランド カシオ 商品の状態 やや傷や汚れあり

