【在庫処分】 コントラバスの歴史 A・ブラニャウスキー 洋書

「コントラバスの歴史」

A・ブラニャウスキー 著

田中雅彦・十枝正子・滝井敬子 共訳

全音楽譜出版社 初版本(1979年) 全601ページ

コントラバスの歴史 A・ブラニャウスキー

今は絶版となってしまっている非常に貴重なコントラバスの本です。プラニャウスキーが執筆した原書はドイツ語でしたが、それを元NHK交響楽団の田中雅彦さんらが翻訳した日本語の本です。今はコントラバス関連の書物も沢山出版されておりますが、一昔前においては最も詳細なものの一つであり、学術書としての風格がありました。15~20年ほど前に新品を1万円で購入しました。

昔の本なので少々イタミと擦れがありますが、中には折れ・破れ・書き込み等なく、綺麗な状態だと思います(非喫煙者の自宅本棚での保管品です)。中古品ですので、その辺をご理解いただける方にご検討をお願いいたします。

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

