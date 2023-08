誕生日プレゼント beams asics mitasneakers 美品 III GEL-LITE スニーカー

アシックスタイガー ゲルライト3

スーベニアジャケットTQQ6H4-9090

ビームスで購入してから3〜4回着用しましたが、その後ずっと下駄箱で眠っておりました。

汚れ、ほつれ、ソールの減り等無く、大変綺麗な状態です。

箱はございますが若干ダメージがございます。

替紐もございます。

日本発のセレクトショップ"BEAMS"と、上野発のスニーカーショップ"MITA SNEAKERS"とのトリプルコラボレーションモデル「GEL-LYTE 3"SOUVENIR JACKET"」の登場です。1960年代のベトナム戦争時にアメリカ軍に所属していた兵士が、終戦時にベトナムから帰国する際の土産物として作成したことが発祥とされているスーベニアジャケットからインスピレーションを得てデザイン。アッパーをブラックのピッグスキンヌバックとツイル素材で仕上げ、全体に採用したキルティングステッチ、ヒールに使用された幸福を意味する虎と福の刺繍パッチやJapanのオリジナルフォントを刻印しつつ、スーベニアジャケットが誕生した経緯から着想を得たカモフラージュ柄のアウトソール等、アイコニックなディテールの数々を反映しています。インソールには"MITA SNEAKERS"のアイコンである金網と"東京改"のロゴとカモフラージュ柄を融合したオリジナルグラフィックが施され、左足には"BEAMS"ロゴ、右足には"MITA SNEAKERS"ロゴが入ったスペシャルモデルです。

アシックス

ビームス

ミタスニーカーズ

コラボスニーカー

nike

adidas

newbalance

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ミタスニーカーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

