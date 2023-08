交換無料！ Alexandre 【新品未使用】Ami Mattiussi XXS Tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

購入後のトラブル防止のため、お先にプロフィールをご覧ください。

• 新品・未使用

• Amiparis(アミパリス)のTシャツになります。

◦ 購入先

SSENSE

• サイズ XXS

着丈 62 肩幅 42

• 海外正規品ですので多少縫い目など甘い場合がありますので神経質な方は購入をご遠慮ください。

• 評価もある通り、販売してる商品はすべて正規品ですのでご安心ください。

• すり替え防止のため、返金や返品は承れませんので予めご理解の上でのご購入をお願いします。

サイト内や他サイトには粗悪な商品が多数掲載してありますので安値での販売者には気をつけましょう。

essentials Jerry Lorenzo

エッセンシャルズ mnml

商品の情報 商品のサイズ XXS以下 ブランド アミアレクサンドルマテュッシ 商品の状態 新品、未使用

