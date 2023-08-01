人気の新作 (シュス)/ SUS-SOUS COAT -NATURAL- DUSTERS トレンチコート

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【英国製】60s Burberrys ヴィンテージ ベルト付トレンチコート



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定価 115500円

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

SUS-SOUSよりCOAT DUSTERSコットンリネン素材を使用した、控えめなストライプ地が特徴のダスターズコート。軽やかで長いシーズンご着用頂ける程よい厚みのある生地です。立ち襟でクラシックなスタイリングや襟を折り、上品なスタイリングにもハマる1枚です。 sus-souscoats,dustersmaterialcotton57%linen43%size5着丈118肩幅44身幅54袖丈63定価 115500円

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

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