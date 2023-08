まとめ買いでお得 新品　SOYES　XS12　4G　LTE　スマートフォン　3.0インチ　ブルー スマートフォン本体

SOYES XS12 スーパーミニ 4G LTE スマートフォン 3.0インチディスプレイ 2GBRAM 16GBROM クアッドコアデュアルSIM 2000mAh 5.0MP Google Playストア

モデル番号 XS12

カラー:ブルー(濃紺?)

simフリー

セルラーテクノロジー LTE

オペレーティングシステム Android 10.0

ミニAndroid10.0スマートフォン

Cpu:Mtk6750 otcaコア

2GBRAMおよび16GBROM

バッテリー:内蔵2000mAh

スロット: 2 x SIMスロット

デュアルSIMスロットは表裏にカードを装着する仕様で、microSDカードにも対応

デュアルカメラフロント0.3MPおよびリア5MPは顔認識をサポートします

3.0インチ16:9 IPS画面、480*854解像度

その他の機能:電卓、目覚まし時計、カレンダー、メモ、キーボードロック、タイマースイッチ

製品サイズ:3.5 x 1.8 x 0.4インチ(89.5 x 45.5 x 11.5 mm)

周波数バンド

Gsm: b3/b5/b8 (1800/850/900)

Cdma: bco (800mhz)

Wcdma: d1/b5/b8 (2100/850/900)

Fdd: d1/b3/b5/b7/b8/b20 (2100/ 1800/850/2600/900/800)

Tdd: b38/b39/b40/b41 (2600/1900/2300/2500)

対応回線、キャリア等の判断は、自己責任でお願いいたします。

セールスポイント:

1.ミニサイズのAndroid 10.0スマートフォン

2.Google App Store、WhatsAppなどをサポート

3.gprs、bleutooth、wifi、ホットスポット共有、顔認識をサポート

4.その他の機能: 電卓、目覚まし時計、カレンダー、メモ、キーボードロック、タイマースイッチ

マニュアル(英語 中国語)

実際のリアカメラは1つだけで、正常に使用できます。 他のカメラは装飾です。

同梱物 本体、USB Type-Cケーブル、クリアケース、保護フィルム、SIMピン、充電器

箱に凹みあり

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

