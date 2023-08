★マッキントッシュロンドンからネップ感ある

麻素材の2ボタンテーラードジャケット

★リネンの為、これからの春夏時期に最適な1着

・メンズ商品一覧→#服夢_メンズ

〈商品状態〉

・目立った傷や汚れ見られず状態良好

【商品詳細】

・ブランド‥MACKINTOSH LONDON

マッキントッシュ ロンドン

・カラー‥ダークグレー

・サイズ‥表記38 M相当

・実寸値‥肩幅43㎝ 身幅48㎝ 着丈68㎝ 袖丈60㎝

・素材‥ 麻52%レーヨン41%ナイロン7%

袖裏ポリエステル

・購入店‥大手リユースショップ

※リユース品になりますので気になる点は

ご質問宜しくお願い致します。

他にもメンズ商品出品しております。

→#服夢_メンズ

是非お買い得品見つけて下さい!

商品の情報 商品のサイズ M ブランド マッキントッシュ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

