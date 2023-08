【返品?交換対象商品】 moncler converse fragment コンバース ct70 スニーカー

converse x moncler x fragment トリプルネームのチャックテイラーです。

converse x moncler x fragment トリプルネームのチャックテイラーです。アメリカのコンバースオンラインで私自身が購入した物になります。状態 新品カラー ブラックサイズ 26.5センチ追加写真などはリクエストがあれば必ず対応しますのでお気軽にお声がけください。また上記にも記載した通りアメリカで自身で購入したものとなるので正規品となります。購入後のトラブルを避ける為にも購入前にしっかりと確認し、納得した上のご購入をお願いします。購入後の問い合わせや、疑いは一切受け付けませんのでご理解ください。以上の事より購入後は、NC NRでお願いします。コンバース モンクレール フラグメント フラグメントデザイン チャックテイラー シュプリーム ナイキ nike supreme ronherman ロンハーマン

