支払い手続きから7〜13日発送開始日‼️

こちらのページをご覧いただき、ありがとうございます。お時間がありましたら、他の商品もご覧ください。きっとお気に召すものがあると思います.

高級のシルク製ペルシャ絨毯です。壁掛けとしても、床置きとしてもご使用いただけます。

素材はシルク100%(縦糸、横糸、パイル糸も全てシルク)、生産国はイランです。

シルク絨毯の特徴として、壁に掛けた場合と床に置いた場合とで、色の濃さ、ツヤ感が異なります。実物は画像よりもさらに妖艶な雰囲気を漂わせています。

サイズ:183cmx 274cm

素材:シルク100%

状態:新品未使用

工芸:手織り

手触り:滑らかで、豊満で、柔性

色:シルク光沢で、角度のう色、深さがあります

#ペルシャ

#ペルシャ絨毯

#シルク

#シルク絨毯

#手織り絨毯

#手織りペルシャ絨毯

#手づくり

#絨毯

#カーペット

#ラグ

#イラン

#マット

#ペルシャマット

#リビング

#インテリア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

