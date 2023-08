魅了 ザノースフェイスTHE North Face GORE-TEXマウンテンパーカー マウンテンパーカー

数あるなかからご覧頂きありがとうございます♡

ブラック 新品 アークテリクス カイヤナイト ライトウエイト フーディLサイズ

《フォロー割》

このアカウントをフォローしたら

〜4999円・200円引

〜9999円・300円引

〜10000〜・400円引

《おまとめ買い割引》

フォロワー様で2点以上のまとめ買いで300円引

全ての割引が併用可能です。

すでにフォロー頂いている方には、

毎回適応致しますのでコメント蘭よりお伝え下さい!

商品について【超重要】

当店のアイテムは全てメンズですので、男性の方はもちろん、女性の方も着用できます。

ホームクリーニング済み

●商品名

機能性とデザイン性を兼ね備えたアメリカの人気アウトドアブランドザノースフェイスTHE NORTH FACEのワンポイント刺繍ロゴフルジップゴアテックスマウンテンジャケットパーカーブルゾンです。

●ポイント

防水透湿素材のゴアテックスGore-Tex仕様

フロントにワンポイント刺繍ロゴ

両サイドジップポケット

裾にドローコード

袖にベルクロテープ

●サイズ

肩幅42㎝

身幅49㎝

着丈60㎝

袖丈59㎝

●カラー ブラック

●ベトナム製

●ナイロン50%ポリエステル50%

●コンディションA

S→ほぼ新品。美used^_^の商品

A→若干の使用感はありますが状態が良いused

B→使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

C→使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

D→過度の使用感、目立つダメージや汚れあり、使用可能

ナイキアディダスNBANFLプーマカッパフルーツオブザルームヘインズ リーギルダンタルテックスジャンスポーツジャージーズ チャンピオンリバースウィーブラッセル 90s ファッションスウェットパーカーアメリカ古着などお好きな方にもオススメ☆

他の商品もぜひみて下さい☞ #古着屋Rn

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

