PENTAX 06 TELEPHOTO ZOOM

ペンタックスQ10にて数回使用しました。

HAKUBAレンズガード付きで本体は綺麗な動作品になります。

詳細は公式HPでご確認頂ければと思います。

Qマウントレンズ

高性能レンズ

06 TELEPHOTO ZOOM

スポーツや風景など対象と距離のある場合に適した望遠ズームレンズ

ズーム全域でF2.8の明るい開放F値を実現した小型軽量望遠ズームレンズです。大口径ならではのボケ味の表現力と色収差を良好に補正し高い描写性能を持ちます。また暗所でも高速シャッターが使え、手ぶれ軽減にも有効です。Q7装着時35ミリ判換算で69mmから207mm相当の中望遠から本格的な望遠撮影まで対応でき、人物ポートレートやスポーツ、風景などさまざまな用途に使用できます。

15mm-45mm(35ミリ判換算 69.0-207.0mm相当)F2.8

特長・仕様

1. 全域F2.8の望遠ズームレンズ

ズーム全域でF2.8の明るい開放F値を実現しています。大口径ならではのボケ味の表現や、 光量の少ない暗い場所でも速いシャッタースピードで撮影でき、手ぶれ軽減にも有効で す。弊社のQマウントデジタル一眼カメラに装着することで、35ミリ判換算で83mmから 249mm相当(Q7装着時は69mm~207mm)の中望遠から本格的な望遠撮影まで対応でき、人物ポートレートやスポーツ、 風景などさまざまな用途に使用できます。

2. 高い描写性能

光学系にはED(特殊低分散)ガラスを2枚、異常低分散ガラスを1枚使用することで、ズ ーム全域で色収差を良好に補正し、描写性能を向上しています。

3.小型・軽量設計

全長56mm、外径50mm、重さ約90gの小型軽量設計で、持ち歩きしやすく手軽に撮影が 楽しめます。焦点距離15mmと収納状態の間にクリックを設け、沈胴機構を採用したこと で、コンパクトに収納することが可能です。

4.その他

①AFでのピント合焦後、マニュアルでのピント合わせが切り替え操作なしでできる 「Quick-Shift Focus System(クイックシフト・フォーカス・システム)」を採用。 ②レンズ前面に、汚れに強いSP(Super Protect)コーティングを採用。

レンズタイプ望遠ズーム

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスQマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

