#古着屋ぽっぽ・ハーレーダビッドソン

----------------------------------------

●商品名

今や世界に名を轟かせるアメリカ生まれのキングオブモーターサイクルことハーレーダビッドソンのUSA製ファイヤーパターンイーグルロゴTシャツです!

●ポイント

こちらは珍しいアイテムです☆

魅力はなんといっても前面のファイヤーパターンでデザインされたイーグルロゴデザインです!人気のUSA製の確かな作り、綿100%の肌触りの良い程良い厚みで程良く柔らかさのある生地感でシルエットも良く、背面の配色の良い星条旗柄入りのイーグル柄のバックプリントやベースの色落ちとフェード感のあるチャコールブラック系のカラーリングもポイントです☆

●状態

古着ですので少し色落ちとフェード感がありますが、古着の良い味が出ています!また、首元左側の縁に僅かなダメージ、前後の裾にステッチのほつれ、後方裾上に少しシミ、前後のプリント下に点々とした薄い色落ち、両サイドにライン状の跡、前方左裾に3㎜程のダメージ穴と擦れ汚れがあります!その他は状態も良く、これからもたくさんお使い頂けます☆

●コーディネート

カラーもデザインも良く、一枚でさまになるアイテムです!少し肌寒い日は中に白のロンTを合わせて着るのもおすすめです!下はカーキやベージュのパンツを合わせて着るのがベストです(^^)

--------------------------------------

●サイズ→XXLサイズ

※比較的XLサイズ寄りのサイズ感です!

採寸も参考にしてみて下さい☆

●カラー→色落ちしたチャコールブラック系

※実際の色味は、1枚目の画像に近いです!

●着丈→69㎝

肩幅→62㎝

身幅→67㎝

袖丈→21.5㎝

●購入後【24時間以内】に即発送致します!

※トラブルを未然に防ぐため、ご購入前に必ず一度プロフィールをご確認下さい!

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド ハーレーダビッドソン 商品の状態 やや傷や汚れあり

