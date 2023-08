チキチキマシン猛レース

外箱からは、出しています。

■ Vol.1 フィギュア(全6種)

1 ゼロゼロマシン

2 ガンセキオープン

3 クロイツェルスポーツ

4 タンクGT

5 ハンサムV9

6 トロッコスペシャル

外箱付

■ Vol.2 フィギュア(全6種)

1 ケンケン

2 ヒュードロクーペ

3 マジックスリー

4 プシーキャット

5 ギャングセブン

6 ポッポSL

外箱は、2個ありません。

完璧な商品状態をお求めのお客様はご入札をお控え下さい。

保管品のため、外箱等、多少のキズ・スレがあります。

計12個出品しております。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

