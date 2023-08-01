【未使用品】 液晶 テレビ

三菱 液晶テレビ 19型

値下げ！新品未開封 フルハイビジョン 液晶テレビ22型

2009年製

Mr.nello 現役レトロなブラウン管テレビ

買い替えのため出品します。

SONY BRAVIA 32型 2017製

動作確認済みです。

Hisense 4K 液晶テレビ A6H 43V型



47Z2000 TOSHIBA レグザ 東芝 キレイ B-CASカードあり

丁寧にお手入れしましたが

Panasonicテレビ プライベートビエラ UN-19CFB9

細かい傷や取りきれないほこり有ります。

テレビ 32インチ

テレビはリビングにあり、こちらはベッドにおいて、寝る前のNetflixを見ようと思いましたが試聴時間は本当に少ないため、中身の劣化は少ないと思います。

SONY KJ-55X9500G BRAVIA 4K液晶テレビ ジャンク

⚠︎アンテナは付属しませんのでご自身でご用意ください。

ブラウン管 テレビ 昭和 レトロ



【美品！】４８型 フルハイビジョン液晶テレビ

⚠︎箱は有りませんので別のリサイクルした箱に入れての発送になります。

新品未使用 有機ELテレビSHARP 4T-C48CQ1



シャープ 22V型 液晶テレビ AQUOS 2T-C22AD 2018年製

⚠︎ご購入後のサポート等は出来かねますのでご了承下さい。

液晶テレビ SONY BRAVIA 43インチ



neXXion 液晶テレビ FT-C4020B 40型 20年製

付属品はありません。

SONY BRAVIA 液晶テレビ 65V KJ-65X9500G 2019年製



SONY 2022年製 XRJ-55A80J 55V型 4K有機ELテレビ

よろしくお願いします。

サンワサプライ60型~84型対応電動上下昇降液 晶・プラズマディスプレイスタンド



最安 東芝 液晶テレビ 32インチ 2022年



浴室テレビ DS-550 リンナイ



LG テレビ 4K 引き取り 大阪 43インチ



TCL 32D300 32型テレビ モニター 2019年製

MITSUBISHI REAL MX35 LCD-19MX35B

Panasonic 液晶テレビ



【Blu-ray HDDレコーダー内蔵】32型 シャープ 液晶テレビ SHARP

BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ

【中古】SONY ソニー Trinitron ブラウン管テレビ 25型

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FUNAI FL-43U3130 43V型 4K液晶テレビ

color: BLACK

ポータブルTV Panasonic VIERA 防水外付けHD（バッファロー）

アスペクト比: 16:9

2023年製REGZA 24V型 液晶テレビ レグザ 24V34 ハイビジョン

イーサネット端子有

ぎょ様専用 maxzen J40CHS06 BLACK 新品未使用

ディスプレイタイプ: LCD(液晶)

SHARP AQUOS 32V LC-32DR9 白 ブルーレイレコーダー内蔵‼️

ハイビジョン対応: ハイビジョン

【送料無料】SONY BRAVIA 32インチ

メモリカード対応種類: SDHC

たうけん様専用 液晶テレビ

地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有

シャープ32V型 液晶 AQUOS LC-32H9ハイビジョン 2013年モデル

多段階評価2010カラーTV: 4

SANYO television 16-U30 たいむましん

多段階評価2011カラーTV: 2

液晶

多段階評価2014カラーTV: 1

TCL 32型液晶テレビ

画素数クラス別(横): 1024−1366

HITACHI Wooo C06 L32-C06 ジャンク品

画素数クラス別(縦): 720−1024

希少☆大型録画内蔵４Ｋ対応モデル ５５型テレビ☆★YouTube／Netflix

画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満

7KK 早い者勝ち 東芝49インチTV テレビ 大画面 チューナーでネット接続可

画面サイズ・クラス別4: 19インチ

2020年製 TCLテレビ55型(TCL Android TV 55T8S)

省エネ基準目標年度: 2012年度

パナソニック43型テレビ

電源タイプ: ACタイプ

Hisense ハイビジョン液晶テレビ43インチ

高速液晶表示: 60ヘルツ

⭐️SHARP⭐️40V液晶テレビ 2018年 大阪市近郊配送無料



アイリスオーヤマ 液晶テレビ24インチ LT-24B320

#三菱電機

【REGZA43型 4K対応 2画面同時視聴可能】TOSHIBA 43M540X

#MITSUBISHI

22年製 ハイセンス 液晶テレビ 43A6G

種類···液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ ～20インチ ブランド 三菱 商品の状態 やや傷や汚れあり

三菱 液晶テレビ 19型2009年製買い替えのため出品します。動作確認済みです。丁寧にお手入れしましたが細かい傷や取りきれないほこり有ります。テレビはリビングにあり、こちらはベッドにおいて、寝る前のNetflixを見ようと思いましたが試聴時間は本当に少ないため、中身の劣化は少ないと思います。⚠︎アンテナは付属しませんのでご自身でご用意ください。⚠︎箱は有りませんので別のリサイクルした箱に入れての発送になります。⚠︎ご購入後のサポート等は出来かねますのでご了承下さい。付属品はありません。よろしくお願いします。MITSUBISHI REAL MX35 LCD-19MX35BBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナWEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENTcolor: BLACKアスペクト比: 16:9イーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: ハイビジョンメモリカード対応種類: SDHC地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有多段階評価2010カラーTV: 4多段階評価2011カラーTV: 2多段階評価2014カラーTV: 1画素数クラス別(横): 1024−1366画素数クラス別(縦): 720−1024画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満画面サイズ・クラス別4: 19インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 60ヘルツ#三菱電機#MITSUBISHI種類···液晶テレビ

商品の情報 商品のサイズ ～20インチ ブランド 三菱 商品の状態 やや傷や汚れあり

【東芝】液晶テレビ | REGZA 32V34WS23051011 東芝 テレビ REGZA 32S8 2014年製