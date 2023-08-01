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【未使用品】 液晶 テレビ

商品の説明

三菱　液晶テレビ　19型
値下げ！新品未開封　フルハイビジョン　液晶テレビ22型
2009年製
Mr.nello 現役レトロなブラウン管テレビ
買い替えのため出品します。
SONY BRAVIA 32型　2017製
動作確認済みです。
Hisense 4K 液晶テレビ A6H 43V型

47Z2000 TOSHIBA レグザ 東芝 キレイ B-CASカードあり
丁寧にお手入れしましたが
Panasonicテレビ　プライベートビエラ UN-19CFB9
細かい傷や取りきれないほこり有ります。
テレビ 32インチ
テレビはリビングにあり、こちらはベッドにおいて、寝る前のNetflixを見ようと思いましたが試聴時間は本当に少ないため、中身の劣化は少ないと思います。
SONY KJ-55X9500G BRAVIA 4K液晶テレビ　ジャンク
⚠︎アンテナは付属しませんのでご自身でご用意ください。
ブラウン管　テレビ　昭和　レトロ

【美品！】４８型　フルハイビジョン液晶テレビ
⚠︎箱は有りませんので別のリサイクルした箱に入れての発送になります。
新品未使用 有機ELテレビSHARP 4T-C48CQ1

シャープ 22V型 液晶テレビ AQUOS 2T-C22AD 2018年製
⚠︎ご購入後のサポート等は出来かねますのでご了承下さい。
液晶テレビ SONY BRAVIA 43インチ

neXXion 液晶テレビ FT-C4020B 40型 20年製
付属品はありません。
SONY BRAVIA 液晶テレビ 65V KJ-65X9500G 2019年製

SONY 2022年製　XRJ-55A80J 55V型　4K有機ELテレビ
よろしくお願いします。
サンワサプライ60型~84型対応電動上下昇降液 晶・プラズマディスプレイスタンド

最安 東芝 液晶テレビ 32インチ 2022年

浴室テレビ　DS-550 リンナイ

LG テレビ 4K 引き取り 大阪 43インチ

TCL 32D300 32型テレビ　モニター　2019年製
MITSUBISHI REAL MX35 LCD-19MX35B
Panasonic 液晶テレビ

【Blu-ray HDDレコーダー内蔵】32型 シャープ 液晶テレビ　SHARP
BS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナ
【中古】SONY ソニー Trinitron ブラウン管テレビ 25型
WEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENT
FUNAI FL-43U3130 43V型 4K液晶テレビ
color: BLACK
ポータブルTV Panasonic VIERA 防水外付けHD（バッファロー）
アスペクト比: 16:9
2023年製REGZA 24V型 液晶テレビ レグザ 24V34 ハイビジョン
イーサネット端子有
ぎょ様専用　maxzen J40CHS06 BLACK 新品未使用
ディスプレイタイプ: LCD(液晶)
SHARP AQUOS 32V LC-32DR9 白 ブルーレイレコーダー内蔵‼️
ハイビジョン対応: ハイビジョン
【送料無料】SONY　BRAVIA　32インチ
メモリカード対応種類: SDHC
たうけん様専用　液晶テレビ
地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有
シャープ32V型 液晶 AQUOS LC-32H9ハイビジョン 2013年モデル
多段階評価2010カラーTV: 4
SANYO television 16-U30 たいむましん
多段階評価2011カラーTV: 2
液晶
多段階評価2014カラーTV: 1
TCL 32型液晶テレビ
画素数クラス別(横): 1024−1366
HITACHI Wooo C06 L32-C06 ジャンク品
画素数クラス別(縦): 720−1024
希少☆大型録画内蔵４Ｋ対応モデル ５５型テレビ☆★YouTube／Netflix
画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満
7KK 早い者勝ち 東芝49インチTV テレビ 大画面 チューナーでネット接続可
画面サイズ・クラス別4: 19インチ
2020年製　TCLテレビ55型(TCL Android TV 55T8S)
省エネ基準目標年度: 2012年度
パナソニック43型テレビ
電源タイプ: ACタイプ
Hisense ハイビジョン液晶テレビ43インチ
高速液晶表示: 60ヘルツ
⭐️SHARP⭐️40V液晶テレビ　2018年　大阪市近郊配送無料

アイリスオーヤマ　液晶テレビ24インチ　LT-24B320
#三菱電機
【REGZA43型 4K対応 2画面同時視聴可能】TOSHIBA 43M540X
#MITSUBISHI
22年製 ハイセンス 液晶テレビ 43A6G
種類···液晶テレビ

【東芝】液晶テレビ | REGZA 32V34

商品の情報

商品のサイズ～20インチ
ブランド三菱
商品の状態やや傷や汚れあり

WS23051011 東芝 テレビ REGZA 32S8 2014年製
三菱　液晶テレビ　19型2009年製買い替えのため出品します。動作確認済みです。丁寧にお手入れしましたが細かい傷や取りきれないほこり有ります。テレビはリビングにあり、こちらはベッドにおいて、寝る前のNetflixを見ようと思いましたが試聴時間は本当に少ないため、中身の劣化は少ないと思います。⚠︎アンテナは付属しませんのでご自身でご用意ください。⚠︎箱は有りませんので別のリサイクルした箱に入れての発送になります。⚠︎ご購入後のサポート等は出来かねますのでご了承下さい。付属品はありません。よろしくお願いします。MITSUBISHI REAL MX35 LCD-19MX35BBS/CSチューナ有無: BS/110°CSデジタル兼用チューナWEB CONTENT ACC: NO WEB CONTENTcolor: BLACKアスペクト比: 16:9イーサネット端子有ディスプレイタイプ: LCD(液晶)ハイビジョン対応: ハイビジョンメモリカード対応種類: SDHC地上波デジタルチューナ有無数: 地上D1チューナ有多段階評価2010カラーTV: 4多段階評価2011カラーTV: 2多段階評価2014カラーTV: 1画素数クラス別(横): 1024−1366画素数クラス別(縦): 720−1024画面サイズ・クラス別3: 16−21インチ未満画面サイズ・クラス別4: 19インチ省エネ基準目標年度: 2012年度電源タイプ: ACタイプ高速液晶表示: 60ヘルツ#三菱電機#MITSUBISHI種類···液晶テレビ

商品の情報

商品のサイズ～20インチ
ブランド三菱
商品の状態やや傷や汚れあり

【未使用品】 液晶 テレビ

53分钟前

【未使用品】 液晶 テレビ

¥53,000 ¥28,620

(税込) 送料込み
7
12
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商品の情報

  • カテゴリー
    1. ホーム
    2. テレビ/映像機器
    3. テレビ
    4. 液晶
  • 商品の状態目立った傷や汚れなし
  • 配送料の負担送料込み(出品者負担)
  • 配送の方法らくらくメルカリ便 匿名配送
  • 発送元の地域東京都
  • 発送までの日数1~3日で発送
www.inba.netメルカリ安心への取り組み お金は事務局に支払われ、評価後に振り込まれます

出品者

e420c7955dd

 1182

本人確認済
スピード発送 この出品者は平均24時間以内に発送しています

コメント (12)

e420c7955dd
【未使用品】 液晶 テレビ 【未使用品】 液晶 テレビ

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在庫目安：お取り寄せ】 Wizz WPT-H1100 液晶ディスプレイ 11.6型

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