商品の情報 商品のサイズ M ブランド グッチ 商品の状態 やや傷や汚れあり

グッチの「 Made to Measure メイド・トゥ・メジャー(MTM) 」 によるダブルカフス仕様のドレスシャツ。メンズ専門サルトリアによる限定オーダーシャツです。胸ポケットなしの正統派フォーマル仕様。スタンダードなドレスシャツですが、ボタンは控えめなGUCCIのロゴ入りです。ビジネスやフォーマルの場ではもちろんの事、デニムに合わせたカジュアルスタイル等、全方位でお使い頂けます。袖口はドレッシーなダブルカフス仕様です。着用には別途カフス・カフリンクスが必須です。襟に若干の汚れ等があるため(画像6,7枚目)「やや傷や汚れあり」としています。心配な方、少しでも不安を感じる方は購入をお控え下さい。ご理解ご了承頂ける方のみお買い求め願います。サイズ感はS〜Mサイズ相当です。以下に実寸を記載しておりますが、実寸は計り方によって異なります。ご理解の上ご検討下さいませ。肩幅 約38.5㎝身幅 約49㎝袖丈 約63.5㎝(カフス着用のための折り返しまで)着丈 約75.5㎝GUCCI グッチ made to measureメイド・トゥ・メジャー(MTM)オーダーシャツGGマーク ドレスシャツカッターシャツYシャツサイズS〜M相当イタリア製MADE IN ITALYホワイト 白綿100% 定価105,840円#なつのみかんのGUCCI製品の出品一覧#なつのみかんのメンズXS〜Sサイズの出品一覧#なつのみかんのメンズMサイズの出品一覧※値下げは複数購入時に限り検討可能です。(詳細はプロフをご参照くださいませ)

