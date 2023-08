とっておきし新春福袋 【ミシガンチョアコート】【コーデュロイ】カーハート☆カバーオール ブルゾン

女神の古着をご覧いただきありがとうございます(^^)

90年代の古着を中心に、個性的なアイテムを出品しています。

★お得なフォロー割

フォローして下さった方には、お値引きさせて頂きます!ご購入前にコメント欄に「フォローしました」とお知らせ下さい☆

☆10,000円以上→500円引き

☆3,000円以上→200円引き

☆3,000円以下→100円引き

★おまとめ割引

おまとめ買いでさらにお値引きさせて頂きますので、コメント欄にてご相談受付ます☆

その他アイテムも宜しければご覧下さい^ ^

↓

#megami_furugi

◆ 商品名 ◆

しっかりとした作りとシンプルなデザインで人気を博し、ストリートにハマるワークウェアブランドCARHARTTカーハートから、カバーオール ブルゾン 古着のご紹介です☆

◆ ポイント ◆

・カーハート名作ジャケット「チョアコート」とも呼ばれる「ミシガンチョアコート」

・裏地はストライプ柄で防寒性アップ◎

・フロントのメタルボタン 4つのポケット、スクエアラベル

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!

ご購入はお早めにどうぞ!

◆ 状態 ◆

色あせ、襟にほつれ、袖によごれがございますが、カーハートなので武骨感がかっこいいかと思います◎その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)

●サイズ→不明 着用感XL 詳しくは実寸をご覧ください。

● 着丈→74㎝

身幅→66㎝

肩幅→51㎝

袖丈→61㎝

●カラー→ベージュ

送料無料、即購入OKです!

◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです!

この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

管理番号 FC

他にも多数のアイテム出品中!

↓↓↓

#女神の古着_ブルゾン

#女神の古着

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

