A-POC ABLE ISSEY MIYAKE TYPE-O 005



◯size : サイズ3、レディースLほど

肩幅 37

身幅 42

着丈 59

袖丈 20

◯色 : 灰色グレー、ねずみ色

◯ブランド:PLEATS PLEASE

○商品紹介

プリーツプリーズ カットソー Tシャツ タイガーキャット 虎 半袖

◯ 状態

汚れ等なし、使用感もあまりなく美品です。

◯発送について

追跡機能のある、ゆうゆうメルカリ、ラクラクメルカリ便にて発送致します。

お支払い後、1〜2日以内に発送致します。

◯その他、気になることやご質問があれば、気軽にコメントにてお問い合わせください。

■取引時の注意点

古着にご理解のある方のみご購入の程宜しくお願い致します。

✅サイズ感は必ず採寸の【数値】を基準にお選びください。

※素人採寸のため多少の誤差はご了承ください。

大手リサイクルショップで購入しているので100%正規品です。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド プリーツプリーズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

