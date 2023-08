人気定番の screen 80's star Roth　ロック Lee David Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

80's screen star David Lee Roth ロック

スクリーンスター

デイビッド リー ロス

70年代から活躍してたアメリカのロックバンドです。

カラー...ホワイト

袖丈...半袖

柄・デザイン...プリント(ロゴなど)

ネック...Uネック

季節感...春, 夏, 秋

商品の情報 商品のサイズ L ブランド スクリーンスターズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

