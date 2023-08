ご覧いただきありがとうございます☺︎

ヨーガンレール Jurgen Lehl フリル シフォン ブラウス ブラック



レディースセットアップ

See By Chloeの厚めブラウスです。

パラシュートシャツ 黒 未使用

季節感は秋冬用です。

little suzie オーガンジーシャツ



◆アッパーハイツ◆ コットン ストライプ ドルマンシャツ カシュクール

4年前、アウトレットのChloeのお店で一目惚れして購入したのですが、手持ちのボトムスと合わず、なんとなく着る機会が無いまま眠っていました。

モンクレール2wayワンピースorシャツカーディガン

はっきりと覚えていませんが、23000円くらいのお品物でした。

美品 クリーニング済み HERMES シャツ 高級ブラウス ホワイト 定価30万

Chloeらしい個性的なデザインと、身体に沿う綺麗なライン・少し長めの袖口が特徴的です。

セレブ愛用 ニューヨークWinkウィンク オフショルダートップ ブルー

深みのあるカーキで、写真1-3枚目が実物に近いです。

セシカブルー(キング)フリル シャツブラウス



美品 フランクアンドアイリーン ポール ギンガムチェック 長袖シャツ

着用は2-3回です。

viavanda カットシャツ

目立つ汚れは無いのですが、出品にあたり改めて見るとメタルボタンの特徴かいくつかのボタンに少し黒ずみがあります(写真4-5枚目)。

ohga BENLY JK ベージュ



Secret Honey シーハニ セットアップ 地雷 量産 黒

サイズXS

エンフォルド スピンタイプライターAラインプルオーバー

身幅37センチ

ヤマダヤ、スコットクラブ福袋まとめ売り

袖丈63センチ

ビッグシルエットシャツ ブラック ベージュ

着丈68センチ

美品!マーガレットハウエル シルク混 ノーカラーストライプシャツ

※多少の誤差はお許しください。

エッセンロートレアモン



【新品】jonnlynx gauze tuck shirts

クリーニング済です。

☘Brocante/グランシャツ ネイビー

(タグは外して発送します)

最終お値下げ 新品未使用 フミカウチダ シルクブラウス カーキ

ハンガーは付きません。

美品 人気 イエナラブークル IENA レースカラー ブラウス 長袖 ホワイト

折りたたんで発送いたします。

卒業式袴 振袖 袴 成人式 大正ロマン 和服 和装 仮装 コスプレ 入学式 黒

ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シーバイクロエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧いただきありがとうございます☺︎See By Chloeの厚めブラウスです。季節感は秋冬用です。4年前、アウトレットのChloeのお店で一目惚れして購入したのですが、手持ちのボトムスと合わず、なんとなく着る機会が無いまま眠っていました。はっきりと覚えていませんが、23000円くらいのお品物でした。Chloeらしい個性的なデザインと、身体に沿う綺麗なライン・少し長めの袖口が特徴的です。深みのあるカーキで、写真1-3枚目が実物に近いです。着用は2-3回です。目立つ汚れは無いのですが、出品にあたり改めて見るとメタルボタンの特徴かいくつかのボタンに少し黒ずみがあります(写真4-5枚目)。サイズXS身幅37センチ袖丈63センチ着丈68センチ※多少の誤差はお許しください。クリーニング済です。(タグは外して発送します)ハンガーは付きません。折りたたんで発送いたします。ご検討よろしくお願いいたします。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド シーバイクロエ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

【新品】GALLARDAGALANTE カシュクール ストライプシャツ ブラウス【BALENCIAGA】ライトPINK オーバー サイズ スウィング/シャツDrawer ドゥロワー 22年SS 綿刺繍リボンブラウス ピンクワンダフルワールド カネコイサオ くま刺繍 長袖シャツ オーバーサイズ 美品E様 オオカミとフクロウ フクロウと灰色のマルクscye サイ リネンタックブラウス新品!Ameri ADALEE EMBROIDERY MESH BLOUSE新品!大きいサイズ 23区 LIBECOビッグシルエットシャツ(自由区ICB組曲