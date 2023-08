People of the Year by COMME des GARÇONS and SWITCH

サカナクション 山口一郎 スタッフコート

数量限定商品です。

YAMADAYA コートです



1度短時間着用しましたが、

着る機会がないため出品いたします。

自宅保管となっております。

山口一郎さんファンの方、

魚民の方、

コムデギャルソンが好きな方

ぜひご活用ください^^

購入場所:コムデギャルソン青山本店

状態:1回着用

サイズ:S(ユニセックス)

購入時価格:47,300円(税込)

− − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − − −

●公式サイトより

「People of the Year by COMME des GARÇONS and SWITCH」より山口一郎とのコラボレーション。サカナクション山口一郎による新時代の音楽の楽しみ方を提唱するNHK番組『“シュガー&シュガー”サカナクションの音楽実験番組』にちなみ、山口直筆の“Sugar & Sugar”という文字のプリントに加え、今回のプロジェクトのために山口が新曲を書き下ろし。大胆にプリントされたQRコードを読み込むとその音楽を聴くことができるという、まさに「新しい音楽の楽しみ方」がここに。

COLOR : BLACK

CUPRA 100%

カラー···ブラック

袖丈···長袖

季節感···春、秋

#COMMEdesGRCONS

#commedesgarcon

#コムデギャルソン

#スタッフコート

#山口一郎

#サカナクション

#シュガーシュガー

商品の情報 商品のサイズ S ブランド コムデギャルソン 商品の状態 未使用に近い

