ご覧いただきありがとうございます(*^^*)

☑️割引について

~フォロー割引~

☞当アカウントをフォローしていただけた方を対象に割引をおこなっております。

☞ご購入前に『フォロー割』とコメントしていただくと下記に従って割引させていただいております。

¥3000円以上→300円引き

¥10000円以上→1000円引き

~まとめ買い割引~

☞セットでご購入頂けた方にさらに1000円割引をさせていただいてます ^^

☞こちらも『まとめ買い割引』とコメントいただけると対応致します。

✴️商品説明

PRADA プラダ ギャザー トートバッグ ハンドバッグ 腕かけ ゴールド金具 ビジネスバッグ ブラック オールレザー メンズ レディース ユニセックス

内ポケット ×1

✴️サイズ(単位 : cm)

タテ31cm

ヨコ40cm

マチ18cm

ハンドル37cm

✴️状態

特に目立つ様な傷や汚れはないので、まだまだ使用していただけると思います♪

✴️素材

カーフレザー / 本革

✴️カラー

ブラック / 黒 / NERO

✴️購入先

ブランドリユース店、リサイクルショップ、古物市場

鑑定済み商品になります○

✴️発送期間

補償、匿名性が確保されたメルカリ便での発送になります。

ご購入から2、3日以内に発送させていただきます⭕️

素材···レザー(本革)

カラー···ブラック

商品の情報 ブランド プラダ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

