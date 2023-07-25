本店は ヴィヴィアンウエストウッド　トートバッグ　ブラック トートバッグ

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バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ヴィヴィアンウエストウッドのグブラックのトートバッグになります♪中の裏地も可愛い柄になっております♪使用感が少しありますが、まだまだお使いいただける商品かと思います(^^)ぜひご検討ください☆#ヴィヴィアンウエストウッドカラー···ブラック柄・デザイン···無地バッグサイズ···A4サイズ収納可

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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