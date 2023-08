たくさんある中で、⠀

ご検討いただき感謝しております(о´∀`о)⠀

■説明⠀

着用数回のみの

美品です!

何か気になることがあれば⠀

どうぞお気軽にコメント下さいね♪⠀

■サイズ⠀L

着丈⠀77

肩幅⠀49

身幅⠀54

袖丈⠀56

平置きして心を込めて実寸していますが、⠀

素人のため、誤差はご容赦下さい⠀

(状態を少しでもキレイに保つため、⠀

着画などはお断りしています)⠀

■お色⠀

⠀白 ホワイト

■素材⠀

画像を参照下さい♪⠀

■状態⠀

キズやシミ、ヨゴレなどない美品なので、⠀

ご安心下さい♪⠀

ですが、⠀

あくまで中古品のため、⠀

ご理解いただける方のみ⠀

ご購入をお願いしますm(_ _)m⠀

■発送⠀

★★★『すぐ欲しい…!』に応えます♪★★★⠀

★★★スピード発送実施中!★★★⠀

梱包用袋に入れ1〜2日で発送します。⠀

できる限り迅速に送りますが、⠀

仕事の都合で遅れることがありますので、⠀

予めご了承ください⠀

(※急ぎの場合は事前にご相談下さいね♪)⠀

■その他⠀

※撮影環境やiPhoneの関係で、⠀

実物とは多少異なる場合がありますので、⠀

予めご了承ください⠀

※撮影に使用している備品は、⠀

商品には含まれませんので、予めご了承ください⠀

シャツ種類···BDシャツ(ボタンダウン)

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バーバリーロンドン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

