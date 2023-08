○アイテム

美品*PRADAショルダーバッグ*

Vivienne westwood ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way ミニ トート EXECUTIVE エグゼクティブ オーブ 金オーブ レザー 革 ブラック 黒 ゴールド金具

CELINE クラシックボックス スモール



《定価の半額♡》MICHAEL KORS チェーンポシェット スモール♡

○購入元

未使用 LOEWE オールド ロエベ ナッパレザー ミニ ショルダー バッグ 黒

某有名リサイクルショップ

コーチ ファスナー付きショルダーバッグ トートタイプ レザー



グッチ 316B チェーンウォレット GGマーモント レザー

○サイズ

極美品 Her Schedule ハースケジュール トランク スマホ ショルダー

タテ19cm

フェンディピーカブーエックスライト

ヨコ19cm

Darich キルティングスクエアミニバッグ IVO

マチ8cm

CHANEL マトラッセ チェーンバッグ

ショルダー120cm(バッグ本来のショルダーではございませんがヴィヴィアン製品となります。)

ボッテガべネッタ 赤 ショルダーバッグ

ハンドル10cm

マークジェイコブス ショルダーバッグ 大きめサイズ



未使用 プラダ ショルダーチェーンパッグ ホワイト

平置き実寸(素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。)

【美品】CHANEL マトラッセ チェーンショルダーバック

着画はお断りいたします。

ジェイアンドエムデヴィッドソン J&M DVIDSON ペブル ミニ



【HIROFU】ヒロフ ワンショルダーバッグ オフホワイト レザーシボ革 大容量

○状態

【貴重】キプリング Kipling ドラえもん ギャリーミニ ショルダーバック

目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)

正規品BOTTEGA VENETA パデッドカセットバッグ ホワイト



お値下げ新品COACHバッグ(ショルダー・斜めがけ)

○カラー

新品 VERSACE ラ メドゥーサ チェーン クロスボディ ショルダーバッグ

ブラック 黒

美品 プラダ ショルダー ボディバッグ ブラック ナイロン 三角ロゴ



再再値下げ‼︎シャネルクッション♡ベージュタグ付き新品未使用♡

○素材

新品★GUANABANAショルダーバッグ

レザー

グッチ グッチシマ ホースビット ショルダーバッグ



★新品未使用★JIL SANDER TANGLEsmall ジルサンダー bag

○配送

新品 レスポートサック トワルドジュイ ボストン型 2way ショルダーバッグ

特別記載がなければ商品のみの発送となります。

GUCCI グッチ ショルダーバッグ 正規品

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

repetto レペット ショルダーバッグ 上代82000円

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

未使用に近いFENDI ストラップユー パイソン



《美品》CELINE(セリーヌ)レザー ショルダーバッグ ブラック 黒

○その他

美品 オールドグッチ バンブー 2wayショルダーバッグ 大容量 レザー

即購入大歓迎ですが、フォロー割も実施しております。

❤️マイケル・コース❤️新品



【新品未使用】MICHAEL KORS マイケルコース チェーン ハンドバッグ

フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい♪

新品同様✨ポールカ レザー ショルダーバッグ クロコ型押し リボン ブラウン



シュシュ様専用

2000円以下→100円引き

PIERRE HARDY ピエールアルディ アルファ ハンドバッグ レオパード

5000円以上→300円引き

MCM エムシーエム 2WAY ハンドバッグ ショルダー ヴィセトス柄 ブラウン

10000円以上→500円引き

【美品】FURLA ワンショルダー レザー ロゴ金具 シルバー金具 ブラック



【ほぼ未使用】kate spade ケイトスペード ショルダーバッグ ウォレット

他にも出品しておりますのでご興味があればぜひご覧ください♪

herz まんまるショルダーポシェット S



美品 フルラ FURLA ショルダーバッグ パイパー 03-23022407

○管理番号 0077

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

○アイテムVivienne westwood ヴィヴィアンウエストウッド ハンドバッグ ショルダーバッグ 2way ミニ トート EXECUTIVE エグゼクティブ オーブ 金オーブ レザー 革 ブラック 黒 ゴールド金具○購入元某有名リサイクルショップ○サイズタテ19cmヨコ19cmマチ8cmショルダー120cm(バッグ本来のショルダーではございませんがヴィヴィアン製品となります。)ハンドル10cm平置き実寸(素人採寸の為、多少の誤差はご了承ください。)着画はお断りいたします。○状態目立った傷や汚れなどなく、まだまだご使用頂けるかと思います(*^^*)○カラーブラック 黒○素材レザー○配送特別記載がなければ商品のみの発送となります。簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○その他即購入大歓迎ですが、フォロー割も実施しております。フォローして下さった方には、商品価格に応じてお値引きさせて頂きます。ご購入前にコメント欄に「フォローしました!」とお知らせ下さい♪2000円以下→100円引き5000円以上→300円引き10000円以上→500円引き他にも出品しておりますのでご興味があればぜひご覧ください♪○管理番号 0077

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

春のセール開始❗️値下げ!ルイヴィトンモノグラムフロリーヌノワール型番M42269Matin Kim according mini bag ミニバッグ ケース【美品】MARNI トランクミニ CLAY×BLACK✨新品✨!LOEWE✨~ロエベ~ミニ バッグ⭐良品⭐GUCCI トートバッグFEILER バック ハイジバック 茶色 ブラウンRon Herman別注State of escape ボストン型ショルダールイヴィトン バッグ ショルダー ドルーオ モノグラムオーダーメイド 超美品 牛革 ショルダーバッグ 3色 011ABACO made in FRANCEバッグ