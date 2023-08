067

新品未使用 。

他でも出品しておりますので急に削除する場合があります。ご了承願います。

お値引きは、ご容赦ください m(_ _)m

ブランド名: UGG(アグ)

UGG MIWO TRAINER LOW MONO アグ スニーカー ミオ トレーナー ロー モノ メンズ メッシュ ベージュ (ベージュ)

サイズ: 28cm

通常価格: ¥ 23,100

色: ベージュ

メイン素材: ナイロン

アッパー:スエード ポリエステル ナイロン

アウトソール:VibramR

ヒールの高さ: 3.5 cm

ヒールのタイプ: フラット

留め具の種類: レースアップ

ソールの厚さ: 2cm

基本的にはブランドが定めているサイズ、または箱に記載されているサイズをもとに記載しております。(サイズの単位はcmになります。)

カラーについて

個体ごとに若干の差異がある場合がございます。可能な限り現物に近い色味の写真を掲載をしておりますが、お客様のモニターの設定などにより現物との色味に差異が生じる場合もございます。あらかじめご了承ください。

商品の情報 商品のサイズ 28cm ブランド アグ 商品の状態 新品、未使用

