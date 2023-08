最安値で 《超希少》70sペンドルトン☆PENDLETON XL USA製 ウール100% シャツ

数ある商品の中から閲覧いただきありがとうございます(^^)

お得なフォロー割引きしております!

◎簡単2ステップ◎

①フォローする

②コメント欄よりフォローしたことを伝え下さい。

たったこれだけです♬

☆10,000円以上 →500円オフ

☆5,000円以上 →300円オフ

☆3,000円以上 →200円オフ

☆2,999円以下 →100円オフ

お値引き致しますのでぜひご利用下さい(^_^)

もちろん、すでにフォロー頂いている方には毎回適応致します。他にも「まとめ買い割」「リピーター割」がありますのでコメント欄よりお伝え下さい!

◇商品名

ペンドルトンのボタンダウン長袖シャツです!

◇ポイント

レアな70年代アメリカ製、人気のネイビー系タータンチェックボディ、素材は100%ピュアヴァージンウール、XLという大きめサイズですのでゆるダボっと着用出来る大変オシャレな一着です(^^)

古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません!ご購入はお早めにどうぞ!

◇コンディション

使用感はありますが古着らしい風合いのあるアイテムです^_^

全体的に70年代ウール100%ですので虫食いがあります。10枚目左側の画像は1番大きめ穴になります。他に小さな穴が複数あります。濃いめのカラーリングですので穴自体はあまり目立ちません。

◇カラー

ネイビー系

◇サイズ

XL

◇採寸データ(平置き)

着丈80.0cm

身幅63.5cm

肩幅51.0cm

袖丈60.0cm

※素人採寸になります。多少の誤差があるかと思いますがご了承下さい

◇その他

古着になりますので完璧を求める方、神経質な方はご購入をお控え下さい

カラーにつきましては光の加減やご使用されているスマホ等のメーカー、画素数により実物と若干異なる場合がありますのでご了承下さい

交渉中であっても先にご購入された方を優先とさせて頂きます

送料無料、即購入OKです!

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ペンドルトン 商品の状態 傷や汚れあり

