【お値引き可能ですので希望金額をお願いします 】

◎多少使用感あります!

◎ソールの減りはほとんどありません!

◎履き口の破れもありません!

◎インソールのロゴもはっきり見えます!

◎コメントなし購入OKです!

※中古であることをご理解の上ご購入ください(^^)

#NIKE #PG #pg6 #6 #EP #ナイキ #ポールジョージ #バッシュ #27

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド ナイキ 商品の状態 やや傷や汚れあり

