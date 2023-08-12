品質が完璧 【人気】5.5kg洗濯機 ハイセンス 1人暮らし 洗濯機

洗濯機スタイル···洗濯機

HITACHI洗濯機✨7キロ2020年❗



[早い者勝ち‼️]全自動電気洗濯機 たのメル便

メーカー：ハイセンス

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型番：HW-G45E4-KW

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年式：2017年式

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カラー：ホワイト

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容量：5.5kg

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6/14まで出品HITACHI BD-SG100FL ビッグドラム式洗濯機

中古で購入したのち、1年ほど使用しました。

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使用頻度は2日に1回ぐらいが平均で、可動確認済みです。

Panasonic ドラム式洗濯機 NA-VX7200L-W



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中古品につき、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。

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トモキ様・専用

分からない点や質問点は気軽にコメント欄から承ります

商品の情報 ブランド ハイセンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

洗濯機スタイル···洗濯機メーカー：ハイセンス型番：HW-G45E4-KW年式：2017年式カラー：ホワイト容量：5.5kg中古で購入したのち、1年ほど使用しました。使用頻度は2日に1回ぐらいが平均で、可動確認済みです。中古品につき、神経質な方のご購入はお控え下さいませ。分からない点や質問点は気軽にコメント欄から承ります

商品の情報 ブランド ハイセンス 商品の状態 やや傷や汚れあり

ほぼ未使用 TOSHIBA 2022年製 4.5kg 1人暮用洗濯機 風乾燥機能HD71-W/S ドラム式洗濯機 アイリスオーヤマ【2022年12月購入】AQUA 洗濯機【送料込❗️】日立ビートウォッシュ BW-V80E-N 2020年式 8.0kgパナソニック NA-FA70H1 全自動洗濯機 7kg 自動槽洗浄 ブルー